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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг подарил ребенку будильник после игры СКА: «Спасибо, что ходите на наши пресс-конференции, помогаете»

Это произошло на пресс-конференции после матча Фонбет чемпионата КХЛ между СКА и «Сочи» (2:0). Ранее главный тренер армейцев рассказывал, что ночью ему может звонить клубный доктор с докладом о состоянии игроков.

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