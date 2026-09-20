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Царьград

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Евгений Белоусов рекомендовал пить свежевыжатый сок после завтрака

Евгений Белоусов рекомендовал пить свежевыжатый сок после завтрака

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов советует пить свежевыжатые соки во время или после завтрака, чтобы избежать резкого повышения глюкозы.

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