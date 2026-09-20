Евгений Белоусов рекомендовал пить свежевыжатый сок после завтрака

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов советует пить свежевыжатые соки во время или после завтрака, чтобы избежать резкого повышения глюкозы.
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