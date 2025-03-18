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Северный флот успешно освоил ракетоносцы «Борей»

Северный флот успешно освоил ракетоносцы «Борей»

Северный флот (СФ) России успешно эксплуатирует новые многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) проектов 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М», а также освоил стратегические ракетоносцы проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А».

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