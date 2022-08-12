Вечерняя Москва

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На Московской детской железной дороге атлет установил мировой рекорд по буксировке состава

На Московской детской железной дороге атлет установил мировой рекорд по буксировке состава

На Московской детской железной дороге в Кратово лучший буксировщик Ассоциации российских силачей, победитель и призер турниров по силовому экстриму, мастер спорта международного класса по жиму лежа Руслан Пустовой установил новый мировой рекорд.

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