На Московской детской железной дороге атлет установил мировой рекорд по буксировке состава

На Московской детской железной дороге в Кратово лучший буксировщик Ассоциации российских силачей, победитель и призер турниров по силовому экстриму, мастер спорта международного класса по жиму лежа Руслан Пустовой установил новый мировой рекорд.
На Московской детской железной дороге в Кратово лучший буксировщик Ассоциации российских силачей, победитель и призер турниров по силовому экстриму, мастер спорта международного класса по жиму лежа Руслан Пустовой установил новый мировой рекорд.
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