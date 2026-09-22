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Крупный пожар в Стерлитамаке: погибли четыре человека, в больницах - пятеро

Крупный пожар в Стерлитамаке: погибли четыре человека, в больницах - пятеро

Черные плотные клубы дыма видны были из любой точки города. Пожар начался на втором этаже здания, но пламя распространилось по территории так стремительно, что поглотило торговый центр целиком за считанные минуты.

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