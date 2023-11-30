Захарова назвала «глупостью русофобов» запрет Болгарией ее пролета над страной

Как указала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, запрет Болгарии на пролет российского борта, на котором она находилась, над территорией республики не что иное, как «злобная глупость русофобов» в руководстве страны.
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