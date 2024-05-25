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Этот таинственный мир

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  • Mike х
    А был ли там человек???🤣😂🤣😂🤣😂🤣Почему так трудно...
  • ВАРЯГ РУС
    Плоская Земля

Все ли слышат голос в голове, когда читают?

Все ли слышат голос в голове, когда читают?

И сколько разных голосов живет внутри вашей головы? Когда вы читаете эти слова, вы слышите, как их рассказывает крошечное существо, живущее внутри вашего мозга? Если да, то чей голос вы слушаете?  Скорее всего, вы действительно воспринимаете каждое слово так, будто его вам вслух читает маленький книжный червячок, поселившийся в вашей голове.

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