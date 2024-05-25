Все ли слышат голос в голове, когда читают?

И сколько разных голосов живет внутри вашей головы? Когда вы читаете эти слова, вы слышите, как их рассказывает крошечное существо, живущее внутри вашего мозга? Если да, то чей голос вы слушаете? Скорее всего, вы действительно воспринимаете каждое слово так, будто его вам вслух читает маленький книжный червячок, поселившийся в вашей голове.