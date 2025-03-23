Метеорологи Поморья отмечают свой профессиональный праздник

Накануне коллег и ветеранов с важной датой поздравил глава ФГБУ «Северное УГМС» Роман Ершов.23 марта отмечается Всемирный метеорологический день — один из Международных дней ООН, который празднуется ежегодно, начиная с 1961 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии