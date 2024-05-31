АвтоВАЗ ищет поставщиков метизов

АвтоВАЗ, как и другие отечественные автопроизводители активно ищут российских поставщиков запчастей и различных компонентов, решая серьезную задачу локализации производства и импортозамещения автокомпонентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии