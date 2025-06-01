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Губернатор Брянской области назвал число госпитализированных после обрушения моста

Губернатор Брянской области назвал число госпитализированных после обрушения моста

Глава Брянской области Александр Богомаз назвал число пострадавших, госпитализированных после обрушения моста в Выгоничском районе региона.

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