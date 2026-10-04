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Рязанские новости

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В Рязани стартует матч «Рязань» – «Авангард»: составы команд

В Рязани стартует матч «Рязань» – «Авангард»: составы команд

Игра пройдет в Рязани, команды выйдут на поле в утвержденных составах, начало в 17:00.В Рязани начинается матч 26-го тура Второй лиги по футболу, в котором встречаются местный ФК «Рязань» и курский «Авангард».

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