В Кремле ответили Байдену, назвавшему Путина «бандитом»

Американский президент назвал Владимира Путина «бандитом» и призвал противостоять ему. В Кремле заявили, что такие выражения не красят глав государствДжо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters) Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина «бандитом», выступая на ежегодном обеде друзей Ирландии, приуроченном ко Дню святого Патрика.