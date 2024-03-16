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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Нина Прыгун
    ужас,сколько же у нас продажныих дебиловНеужели это и ест...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    https://www.youtube.com/watch?v=AI_zw3h09zMПутин блефует?
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Вот это уже РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА РОССИИ. Но ОНИ ждут, что ПУТИН ударит по Украине.Поэтому надо НАШИМ ПОДУМАТЬ НО КОМУ БИТЬ...Путин блефует?

В Кремле ответили Байдену, назвавшему Путина «бандитом»

В Кремле ответили Байдену, назвавшему Путина «бандитом»

Американский президент назвал Владимира Путина «бандитом» и призвал противостоять ему. В Кремле заявили, что такие выражения не красят глав государствДжо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters) Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина «бандитом», выступая на ежегодном обеде друзей Ирландии, приуроченном ко Дню святого Патрика.

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