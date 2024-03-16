В Кремле ответили Байдену, назвавшему Путина «бандитом»

Американский президент назвал Владимира Путина «бандитом» и призвал противостоять ему. В Кремле заявили, что такие выражения не красят глав государствДжо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters) Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина «бандитом», выступая на ежегодном обеде друзей Ирландии, приуроченном ко Дню святого Патрика.
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