15 лет строгого режима не устроили бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского: экс-чиновник подал апелляцию

15 лет строгого режима не устроили бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского: экс-чиновник подал апелляциюБывший мэр Сочи Алексей Копайгородский подал апелляционную жалобу на приговор, который вынесла первая инстанция.
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