В Москве появился в продаже уникальный «Гелик» за 130 млн рублей

В автосалоне на Кутузовском проспекте доступен удлиненный броневик на базе версии G 500 4x4². Вездеход дорабатывали в немецком ателье Alpha Armouring: специалисты защитили салон по классу B4, растянули раму, сделали надстройку в задней части кузова и добавили аксессуары для офф-роуда.