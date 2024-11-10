В Москве появился в продаже уникальный «Гелик» за 130 млн рублей

В автосалоне на Кутузовском проспекте доступен удлиненный броневик на базе версии G 500 4x4². Вездеход дорабатывали в немецком ателье Alpha Armouring: специалисты защитили салон по классу B4, растянули раму, сделали надстройку в задней части кузова и добавили аксессуары для офф-роуда.
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