ВС РФ поразили нефтеперерабатывающий завод и резервуар с ГСМ в порту Одессы

Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах украинской армии, в течение суток были поражены несколько объектов в Одессе, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии