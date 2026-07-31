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Газета.ру

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ВС РФ поразили нефтеперерабатывающий завод и резервуар с ГСМ в порту Одессы

ВС РФ поразили нефтеперерабатывающий завод и резервуар с ГСМ в порту Одессы

Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах украинской армии, в течение суток были поражены несколько объектов в Одессе, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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