Экс-супруг блогера Лерчек заявил о желании посетить храм в СИЗО

Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем, осужденный по делу о выводе средств в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по поддельным документам, планирует посетить храм на территории СИЗО-2 «Бутырка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии