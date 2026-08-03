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Пятый канал

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Экс-супруг блогера Лерчек заявил о желании посетить храм в СИЗО

Экс-супруг блогера Лерчек заявил о желании посетить храм в СИЗО

Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем, осужденный по делу о выводе средств в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по поддельным документам, планирует посетить храм на территории СИЗО-2 «Бутырка».

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