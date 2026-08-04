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Эксперт РАН дал пессимистичный прогноз по поддержке Киева Европой

Эксперт РАН дал пессимистичный прогноз по поддержке Киева Европой

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов заявил, что страны Евросоюза продолжат помогать Киеву в ущерб отношениям с Россией, несмотря на растущее недовольство граждан и экономические проблемы.

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