Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов заявил, что страны Евросоюза продолжат помогать Киеву в ущерб отношениям с Россией, несмотря на растущее недовольство граждан и экономические проблемы.
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