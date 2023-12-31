Латвия ополчилась на «Яндекс». В стране блокируют его сервисы

Латвия выступает против сервисов «Яндекса» и планирует заблокировать некоторые из них из-за санкционного контентаЛатвия вводит ограничения на работу сервисов «Яндекса» на своей территории и планирует в ближайшее время заблокировать сайты, по крайней мере, некоторых из них.