Латвия ополчилась на «Яндекс». В стране блокируют его сервисы

Латвия выступает против сервисов «Яндекса» и планирует заблокировать некоторые из них из-за санкционного контентаЛатвия вводит ограничения на работу сервисов «Яндекса» на своей территории и планирует в ближайшее время заблокировать сайты, по крайней мере, некоторых из них.
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