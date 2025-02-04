«Украина в панике»: в Киеве боятся, что Путин и Трамп договорились убрать Зеленского, — Politico

В статье «Украина в панике, так как США и Россия настаивают на проведении выборов». Украинские чиновники опасаются, что сближение позиций Вашингтона и Москвы может исключить их из обсуждения будущего их собственной страны.
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