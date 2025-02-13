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  • Владимир Негода
    вообще смешно говорить о чести с жуликами и проходимцами !Шойгу появился на...
  • Неизвестно Неизвестно
    а зачем закрывать - просто приватизировать, обосновав неправильным оформлением каких либо бумаг.Очевидно, что Бак...
  • Eduard
    Остально болтавня продажных СМИ!"Иначе Путин поду...

«Зарабатывают здесь, тратят у себя»: в какие страны из России отправляют больше всего денег: среди лидеров – Армения и Азербайджан

«Зарабатывают здесь, тратят у себя»: в какие страны из России отправляют больше всего денег: среди лидеров – Армения и Азербайджан

БлокнотРУ В РБК изучили статистику центральных банков Киргизии, Грузии, Армении и Азербайджана и проанализировали данные, которые учитывают денежные переводы через банковскую инфраструктуру и системы денежных переводов.

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Комментарии
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Александр Рожков
С пляжа надо тех, кто их здесь приветил.... Иначе не получиться...
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18 час.
ВЛ
Владимир Лосев
Ни в одной стране мира в торговлю иностранцев не допускают! Это быстрые, практически неконтролируемые доходы!  Торговля - самая маржинальная, легко коррумпированная сфера деятельности. И бараны не они, а мы. А коррумпированные чиновники на этом криминале делают свои миллиарды.
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16 час.
Сергей Кептицин
Скоко баксов мают азеры от чалмоносцев?
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9 час.
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