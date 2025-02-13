«Зарабатывают здесь, тратят у себя»: в какие страны из России отправляют больше всего денег: среди лидеров – Армения и Азербайджан

С пляжа надо тех, кто их здесь приветил.... Иначе не получиться...

ВЛ

Владимир Лосев

Ни в одной стране мира в торговлю иностранцев не допускают! Это быстрые, практически неконтролируемые доходы! Торговля - самая маржинальная, легко коррумпированная сфера деятельности. И бараны не они, а мы. А коррумпированные чиновники на этом криминале делают свои миллиарды.