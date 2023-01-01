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Знакомьтесь: крольчиха Анфиса — миллеровский символ 2023 года

Знакомьтесь: крольчиха Анфиса — миллеровский символ 2023 года

Согласно восточному календарю символ наступающего 2023 года — Черный Водяной Кролик (Кот). Считается, что в отличие от своего предшественника — переменчивого Тигра, он принесет с собой в наш мир процветание, благоприятные перемены и умиротворение.

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