Знакомьтесь: крольчиха Анфиса — миллеровский символ 2023 года

Согласно восточному календарю символ наступающего 2023 года — Черный Водяной Кролик (Кот). Считается, что в отличие от своего предшественника — переменчивого Тигра, он принесет с собой в наш мир процветание, благоприятные перемены и умиротворение.
Согласно восточному календарю символ наступающего 2023 года — Черный Водяной Кролик (Кот). Считается, что в отличие от своего предшественника — переменчивого Тигра, он принесет с собой в наш мир процветание, благоприятные перемены и умиротворение.
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