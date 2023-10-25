Угрозы Амира Вейтмана, главы либерального крыла правящей партии Израиля «Ликуд» (эта партия Нетаньяху), заявившего, что "Россия заплатит за все", что "они не забудут" и что "как только израильская армия разобьет ХАМАС, то они приедут на Украину и сделают все, чтобы Украина победила" - так вот, эти угрозы оказались не единственными, прилетевшими из Тель-Авива Есть еще в Израиле, например, Аркадий Мильман.
Бывший посол Израиля в России выдвинул Путину с десяток претензий
Комментарии
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VORON VoronS
Жадный платит дважды, а евреи трижды!
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4 д.
TG
Tamara Goncharuk
Жаль в это время «прекрасное» жить не придётся ему.
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4 д.
федор
Жидяра поганая закрой свою пасть ублюдок продажный . Вспомнил пёс , а сотрудничать и помогать бандеровцам это как ? Сучара ты вспомнил про геноцид , а чтоб ты падла делаешь с мирными жителями сионист. Что вы суки сильно раздухарились , смотри а то язык вырвем утырок. Скажи сучара спасибо СССР , что у вас государство появилось .
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4 д.
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