Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Дистиллированная «незаконная миграция»

Дистиллированная «незаконная миграция»

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Циничные и рассудительные люди грустным голосом говорят: трагедия в Люблино собрала мрачный флеш-рояль миграционной политики России.

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Комментарии
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E
Ed
Беспредельно  много букав но суть  -&lt;&lt;как прижать и хвост и конечности тем, кто организует перевод криминала из Азии и Кавказа в Россию и крышует его деятельность с участием ответственных лиц министерств (юстиции, мвд, образования)&gt;&gt; обойдена мимо полностью. Похоже таких намерений нет или они не реализуемы властью
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6 час.
Александр Симаков
Автор высказал свою точку зрения и не его прерогатива  прижимать кому-то хвост  и конечности.  А Вы несколько опрометчиво делаете выводы о том, какие немерения есть у власти и что власть реализует только прочитав эту статью. Кстати, Вы её читали или только буквы подсчитывали?
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2 час.

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