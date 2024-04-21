Дистиллированная «незаконная миграция»

Беспредельно много букав но суть -<<как прижать и хвост и конечности тем, кто организует перевод криминала из Азии и Кавказа в Россию и крышует его деятельность с участием ответственных лиц министерств (юстиции, мвд, образования)>> обойдена мимо полностью. Похоже таких намерений нет или они не реализуемы властью

Александр Симаков

Автор высказал свою точку зрения и не его прерогатива прижимать кому-то хвост и конечности. А Вы несколько опрометчиво делаете выводы о том, какие немерения есть у власти и что власть реализует только прочитав эту статью. Кстати, Вы её читали или только буквы подсчитывали?