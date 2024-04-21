ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Циничные и рассудительные люди грустным голосом говорят: трагедия в Люблино собрала мрачный флеш-рояль миграционной политики России.
Дистиллированная «незаконная миграция»
Комментарии
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E
Ed
Беспредельно много букав но суть -<<как прижать и хвост и конечности тем, кто организует перевод криминала из Азии и Кавказа в Россию и крышует его деятельность с участием ответственных лиц министерств (юстиции, мвд, образования)>> обойдена мимо полностью. Похоже таких намерений нет или они не реализуемы властью
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6 час.
Александр Симаков
Автор высказал свою точку зрения и не его прерогатива прижимать кому-то хвост и конечности. А Вы несколько опрометчиво делаете выводы о том, какие немерения есть у власти и что власть реализует только прочитав эту статью. Кстати, Вы её читали или только буквы подсчитывали?
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2 час.
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