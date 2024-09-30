АСВ отозвало кассационную жалобу на отказ в аресте акций "Киви"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в Арбитражный суд Московского округа ходатайство об отказе от кассационной жалобы на решения двух нижестоящих инстанций, отказавших в аресте акций компании АО "Киви", контролирующей "Киви банк".