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Жителя Татарстана осудили на 4,5 года за поджог и посты в соцсетях

Жителя Татарстана осудили на 4,5 года за поджог и посты в соцсетях

Зеленодольский суд в Татарстане приговорил местного жителя Богданова к 4,5 года колонии за поджог военкомата и дискредитацию ВС РФ через соцсети.

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