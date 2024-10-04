Галкин* предположил, когда закончится СВО

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) во время одного из последних выступлений заявил, что СВО не закончится быстро, как многие думают, соответствующее видео публикует Telegram-канал «Понауехавшие».
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