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Павла Масловского не отпустили в колонию ради расследования новой аферы

Павла Масловского не отпустили в колонию ради расследования новой аферы

“Ъ” стали известны подробности нового уголовного дела о мошенничестве, которое расследуется в отношении осужденного на 5,5 года заключения экс-руководителя крупной золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского.

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