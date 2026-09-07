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Царьград

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Яна Лантратова предложила лицензирование частных домов престарелых

Яна Лантратова предложила лицензирование частных домов престарелых

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова предложила введение лицензирования для частных домов престарелых, обеспечивающих постоянное проживание пожилых и инвалидов в России, чтобы повысить качество их обслуживания и защитить права.

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