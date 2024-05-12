Флаг Соединенных Штатов постепенно начал «осыпаться»

Весьма смелую и неоднозначную как для нынешнего западного мейнстрима шутку позволила себе The Times. На опубликованной газете карикатуре израильский премьер Нетаньяху с испугом наблюдается, как с реющего над ним флага США упала «звездочка».
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