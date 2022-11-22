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МЧС: на тонкий лед чаще выходят дети, а не рыбаки

МЧС: на тонкий лед чаще выходят дети, а не рыбаки

С начала сезона двое школьников чуть не утонули, выйдя на тонкий лед в Свердловской области. По словам заместителя начальника регионального ГУ МЧС России Валерия Казаков, именно дети, оставшиеся без присмотра, чаще других рискуют провалиться в воду.

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