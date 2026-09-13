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С 1 октября 2026 года повысят пенсии: кому положена прибавка и сколько получат военные пенсионеры

С 1 октября 2026 года повысят пенсии: кому положена прибавка и сколько получат военные пенсионеры

С 1 октября 2026 года в России начнётся очередной этап повышения пенсионных выплат. В этот раз изменения в первую очередь затронут военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств.

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