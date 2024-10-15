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Царьград

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Почему за мигрантов платят русские? Порочную практику раскрыл депутат: "Это недопустимо"

Почему за мигрантов платят русские? Порочную практику раскрыл депутат: "Это недопустимо"

Ярослав Нилов задался вопросом, почему за образование мигрантов платят русские люди. Депутат раскрыл порочную практику, которая существует уже долгие годы: "Это недопустимо".

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