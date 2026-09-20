БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Американские «Арли Берк» курят в сторонке: Ким Чен Ын благословил «ядерный» эсминец «Кан Гон»

Американские «Арли Берк» курят в сторонке: Ким Чен Ын благословил «ядерный» эсминец «Кан Гон»

Пхеньян в очередной раз удивил всех — столь быстро такие корабли никто не строит, разве что с помощью хороших друзей Виталий Орлов На фото: Ким Чен Ын, высший руководитель Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), на борту эсминца «Чхве Хен» (Фото: Wang Tianliao / XinHua / Global Look Press) Все время считалось, что серьезная ограниченность в ресурсах и компетенциях никогда не позволит Северной Корее занять хоть какое-то место среди лидеров мирового кораблестроения.

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