Роспотребнадзор ЯНАО: красная икра должна приятно пахнуть рыбой

Как правильно выбрать качественный продукт к новогоднему столу, за который сегодня еще приходится и дорого платить, что должно быть в составе и что должно быть написано на этикетке баночки с красной икрой, рассказали в управлении Роспотребнадзора ЯНАО.
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