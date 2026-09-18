Украина готовится подписать энергетическое и морское перемирие… с Америкой. Такой вывод можно сделать из заявления украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Словении Тоне Кайзером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Покончить с репут...
- А Мир в два этапа: ...
- А Разведка Эстонии ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым