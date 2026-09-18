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Что на самом деле кроется за мирными инициативами Украины

Что на самом деле кроется за мирными инициативами Украины

Украина готовится подписать энергетическое и морское перемирие… с Америкой. Такой вывод можно сделать из заявления украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Словении Тоне Кайзером.

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