Сколько в среднем длится секс?

Нет, не в порнофильмах, а в реальной жизни обычных людей. Доводилось ли вам задаваться вопросом или слышать его от партнера: а мы не слишком быстро это делаем? И тема такая деликатная, что по знакомым спрашивать не пойдешь: «Ребят, а как долго вы обычно занимаетесь сексом?».
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