На модернизацию светофоров в Симферополе выделили 70 миллионов рублей

С началом учебного года в разы возрастёт поток машин, особенно в Симферополе. В этой связи в городе запланирована модернизация светофоров, рассказал в интервью «Крымской газете» начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.
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