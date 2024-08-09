На модернизацию светофоров в Симферополе выделили 70 миллионов рублей

С началом учебного года в разы возрастёт поток машин, особенно в Симферополе. В этой связи в городе запланирована модернизация светофоров, рассказал в интервью «Крымской газете» начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.