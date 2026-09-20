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Трамп собрался влезть в очередную авантюру

Трамп собрался влезть в очередную авантюру

Президент США Дональд Трамп стремится передать значительную часть национального финансирования исследований в области здравоохранения под контроль своих политических назначенцев.

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