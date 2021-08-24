Вопросы по хаотичному выводу войск США из Афганистана

Хаотичный вывод Соединенных Штатов из Афганистана, возможно, является их худшим военным провалом в истории, затмевающим даже то, что произошло в последние дни войны во Вьетнаме в прошлом веке Неизвестное число американцев, которых, по оценкам некоторых источников, тысячи, все еще находятся там, в то время как еще большее число местных афганских союзников США в панике толпятся в аэропорту Кабула, спасаясь от того, что, как они опасаются, может стать возмездием талибов против них.