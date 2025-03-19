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Более 100 адресов: часть Владивостока осталась без света

Более 100 адресов: часть Владивостока осталась без света

Часть жителей Ленинского района осталась без электричества, сообщает PRIMPRESS. По информации ДРСК, в связи с повреждением оборудования на подстанции 110 кВ «А» 19 марта в 14:14 неотложно выведена в ремонт секция 35 кВ с погашением части потребителей Ленинского района Владивостока.

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