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За 48 часов можно захватить весь «теневой флот» России – ветеран «морских котиков»

За 48 часов можно захватить весь «теневой флот» России – ветеран «морских котиков»

Перед переговорами с Москвой, Дональду Трампу стоило отдать приказ спецназу на захват по всему миру нефтяного «теневого флота».

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Комментарии
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сР
сергей Русский
за 48 часов &quot;котики&quot;превратятся в драных кошек с помощью Русского спецназа
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1 д.
MS
Mikhail Stepanov
А жопа не треснет у еще одного «хероя»? Забыл, как драпали из Афганистана, Ирака и много еще откуда? Так там с «бармалеями» имели дело, а не с самой боеспособной армией мира!
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19 час.
саша пупкин
А если корабли застрахованы, то это невероятно повышает квалификацию капитанов и экипажей))) П...ц логика. Да и наших боевых пловцов он походу не встречал)))
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19 час.
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