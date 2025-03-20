Перед переговорами с Москвой, Дональду Трампу стоило отдать приказ спецназу на захват по всему миру нефтяного «теневого флота».
За 48 часов можно захватить весь «теневой флот» России – ветеран «морских котиков»
Комментарии
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сР
сергей Русский
за 48 часов "котики"превратятся в драных кошек с помощью Русского спецназа
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1 д.
MS
Mikhail Stepanov
А жопа не треснет у еще одного «хероя»? Забыл, как драпали из Афганистана, Ирака и много еще откуда? Так там с «бармалеями» имели дело, а не с самой боеспособной армией мира!
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19 час.
саша пупкин
А если корабли застрахованы, то это невероятно повышает квалификацию капитанов и экипажей))) П...ц логика. Да и наших боевых пловцов он походу не встречал)))
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19 час.
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