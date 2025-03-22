Переход на личности: зачем понадобилась биометрия в популярных приложениях

В России могут ввести обязательную биометрию при идентификации пользователей популярных приложений — об этом говорится в новом законопроекте по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками, который правительство внесло в Госдуму в минувшем феврале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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