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NORAD: F-16 и F-22 ВВС США перехватили два российских Ту-95 в зоне ПВО Аляски

NORAD: F-16 и F-22 ВВС США перехватили два российских Ту-95 в зоне ПВО Аляски

Истребители США 17 апреля перехватили 2 стратегических бомбардировщика Ту-95 ВКС РФ в зоне противовоздушной обороны Аляски, заявили в NORAD, пишет РБК.

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