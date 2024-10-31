Ну и дополняют наше сегодняшнее пополнение доски позора люди, с которыми вы ежедневно сталкиваетесь, но не всегда знаете, что эта вот «дочь офицера» - толстый мужик с большим чубом!Короче - личный состав 74 и 83 Центров ИПСО Украины.
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