Ну и дополняют наше сегодняшнее пополнение доски позора люди, с которыми вы ежедневно сталкиваетесь, но не всегда знаете, что эта вот «дочь офицера» - толстый мужик с большим чубом!Короче - личный состав 74 и 83 Центров ИПСО Украины.