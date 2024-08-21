Жадность и оскорбление народа: Леонид Якубович удивил своим признанием о «нищенской» пенсии и о «скромной» жизни

Дебил, это ты может быть и не проплаченный, но всё равно дебил с протезными мозгами. Всё верно в этой статье...Ему доплачивают, как заслуженному артисту, 30 тысяч к пенсии по старости и получается 60 тысяч... А как другие живут на истинно нищенской пенсии. Ублюдок, сиди, воняй на своём диване и не пиши глупости...

Владимир Петросов

Лично не слышал такой фразы Якубовича: ".... это нищенски мало, и ему хватает этой выплаты «на пару дней скромной жизни» или «один раз выпить и закусить в столичном ресторане». Но если так как он говорит, то пусть тоже самое повторит в эфире на "прямой линии" с президентом Путиным. На телевидение ему проще "прорваться" чем остальным смертным. Ну а мы послушаем ответы.