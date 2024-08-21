Здравствуйте! Тяжела и неказиста, как говорится, жизнь артиста. Леонид Якубович в недавнем интервью поразил меня тем, как сильно он оторван от народа и живёт, похоже, в какой-то иной реальности.
Жадность и оскорбление народа: Леонид Якубович удивил своим признанием о «нищенской» пенсии и о «скромной» жизни
Комментарии
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Зажрались эти, прости Господи, артисты.
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18 час.
Игорь Кинжалов
Дебил, это ты может быть и не проплаченный, но всё равно дебил с протезными мозгами. Всё верно в этой статье...Ему доплачивают, как заслуженному артисту, 30 тысяч к пенсии по старости и получается 60 тысяч... А как другие живут на истинно нищенской пенсии. Ублюдок, сиди, воняй на своём диване и не пиши глупости...
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18 час.
Владимир Петросов
Лично не слышал такой фразы Якубовича: ".... это нищенски мало, и ему хватает этой выплаты «на пару дней скромной жизни» или «один раз выпить и закусить в столичном ресторане». Но если так как он говорит, то пусть тоже самое повторит в эфире на "прямой линии" с президентом Путиным. На телевидение ему проще "прорваться" чем остальным смертным. Ну а мы послушаем ответы.
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18 час.
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