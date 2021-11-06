Веселуха

8 508 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила людмила
    Интересно,автор разницу между талонами в СССР и США вообще понимает?У нас надо было подкараулить,когда привезут в опр...Многие ругают Рос...
  • Виктория Иванова
    Конечно хорошо!Когда твои соседи...
  • Максим Чикалев
    "не вылалила", "Если такой женщины повезет" (((Когда смысл жизни...

Некрасивая, но сильная девушка Люся парня из армии не ждала, а поджидала

Некрасивая, но сильная девушка Люся парня из армии не ждала, а поджидала

Разработанный сколковскими учёными робот-губернатор заявил о поддержке пенсионной реформы, отчитался о росте благосостояния населения, трахнул женщину-министра по социальным коммуникациям и скрылся с бюджетом области в неизвестном направлении.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх