ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Эпиграф: «Последствия действий России в ответ на причастность США к нападению ВСУ на Курскую область могут быть гораздо более тяжелыми, чем были до сих пор» (заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков) Прежде чем взяться за основную тему статьи, не мог с желчным вниманием пройти мимо данного заявления.
Ядерная Доктрина России «уточняется». Неужто жахнем?
Комментарии
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Tania Еременко
Надо жахнуть! Главная защита - это нападение!
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15 час.
VG
Vasily Golov
Не громыхайте ядерным оружием.Безлюдная территория будет.С.В. пора бы знать что имеют вооруженные силы России из вооружения и какой % участвует в СВО. Какая численность военнослужащих в вооруженных силах РФ и какой из численности армии участвует в СВО.Тактическое ядерное оружие надо взорвать на высоте 200-300м.Стратегические -на2000- 3000м.Тогда взрыв принесет эффект.Из чего эффект.Взрыв и огненный шар,взрывная волна,радиационное загрязнение территории.
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14 час.
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