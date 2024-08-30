Ядерная Доктрина России «уточняется». Неужто жахнем?

VG

Vasily Golov

Не громыхайте ядерным оружием.Безлюдная территория будет.С.В. пора бы знать что имеют вооруженные силы России из вооружения и какой % участвует в СВО. Какая численность военнослужащих в вооруженных силах РФ и какой из численности армии участвует в СВО.Тактическое ядерное оружие надо взорвать на высоте 200-300м.Стратегические -на2000- 3000м.Тогда взрыв принесет эффект.Из чего эффект.Взрыв и огненный шар,взрывная волна,радиационное загрязнение территории.