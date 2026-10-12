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Смартфон NexPhone с Windows 11 задержится до весны 2027 года

Смартфон NexPhone с Windows 11 задержится до весны 2027 года

NexPhone позволит переключаться между Android 17, Linux и Windows 11 Смартфон NexPhone с поддержкой Windows 11 выйдет в марте 2027 года вместо изначально запланированного третьего квартала 2026 года.

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