Смартфон NexPhone с Windows 11 задержится до весны 2027 года

NexPhone позволит переключаться между Android 17, Linux и Windows 11 Смартфон NexPhone с поддержкой Windows 11 выйдет в марте 2027 года вместо изначально запланированного третьего квартала 2026 года.
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