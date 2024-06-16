Жителей ЯНАО на неделе ждет переменная облачность и сильный ветер

В ЯНАО прогнозируют усиление ветра. Во вторник, 18 июня, его порывы могут составить 15-17 м/с, а в среду — увеличиться до 18 м/с, сообщили в «Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».