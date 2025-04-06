С двумя пулями в груди: под Керчью нашли останки бойца, стянутого в воронку и временно похороненного

Останки еще одного неизвестного бойца удалось обнаружить поисковикам в окрестностях Керчи. Красноармейца, сражавшегося за освобождение полуострова, подняли недалеко от того места, где ранее нашли останки еще трех солдат, двое из которых – с медалями «За боевые заслуги».